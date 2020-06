Jednu z prievidzských škôlok rekonštruujú, zvýši sa jej kapacita

Prievidza 1. júna (TASR) – Objekt Materskej školy na Ulici M. Mišíka v Prievidzi kompletne zrekonštruujú. Práce, s ktorými začal dodávateľ v tomto období, majú za cieľ aj zvýšenie jej kapacity, po nich by tak malo do MŠ chodiť o 20 detí viac.



"Hlavným cieľom projektu bude zvýšenie kapacity škôlky a skvalitnenie predprimárneho vzdelávania. Po rekonštrukcii objektu sa zvýši kapacita oproti súčasnému stavu o 20 detí, čo predstavuje otvorenie jednej novej triedy," uviedol pred časom hovorca mesta Michal Ďureje.



Rekonštrukčné práce budú podľa neho zahŕňať stavebno-technické úpravy na rozšírenie kapacít v existujúcich priestoroch, úpravy areálu MŠ v podobe výstavby hracej betónovej plochy, spojovacích chodníkov a vonkajšieho hracieho príslušenstva i nákup potrebného interiérového vybavenia pre deti.



"V neposlednom rade bude rekonštrukcia zameraná na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ pomocou zateplenia vonkajších plášťov a výmeny okien," doplnil.



Časť prác v hodnote viac ako 648 000 eur bude samospráva financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu, ďalšiu v podobe výmeny vnútorných a vonkajších rozvodov za viac ako 471 000 eur z rozpočtu mesta. Dodávateľom prác je prievidzská spoločnosť Roko gips, práce by mala dokončiť do piatich mesiacov.