MS: Nový objekt by mal zvýšiť ubytovaciu kapacitu žilinskej väznice

Bratislava 21. septembra (TASR) - Vybudovanie nového šesťpodlažného objektu by malo zvýšiť kapacitu žilinskej väznice o 55 miest. Riešiť má tiež nedostatočnú minimálnu ubytovaciu plochu vyčlenenú pre jednu väznenú osobu. Vyplýva to z návrhu na vydanie súhlasu vlády so začatím obstarávania stavby, ktorý predložila minulý týždeň do medzirezortného pripomienkového konania už bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).



"Celková ubytovacia kapacita ústavu stúpne o 55 miest zo súčasného počtu 285 na približne 340 miest pri zachovaní ubytovacej plochy najmenej 3,5 metra štvorcového v pôvodných objektoch a najmenej štyri metre štvorcové v novopostavenom objekte výkonu trestu," uvádza sa v materiáli. Zbor väzenskej a justičnej stráže má vo svojom rozpočte na rok 2022 pridelené finančné prostriedky na realizáciu stavby v objeme 500.000 eur. Predpokladané výdavky na túto investičnú akciu v roku 2023 sú štyri milióny eur a 3,33 milióna eur v roku 2024.



Objekt má okrem zvýšenia ubytovacej kapacity slúžiť aj na rozšírenie a vybudovanie nových priestorov nevyhnutných pre riadny chod a činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Pribudnúť majú vyšetrovacie miestnosti, šatne príslušníkov ZVJS či viacúčelová miestnosť. Tiež miestnosť na kultúrno-osvetovú činnosť či voľnočasové aktivity. Vybudovať by sa mali aj nové návštevné miestnosti a pracoviská odsúdených. "V súvislosti s realizáciou nového objektu sa zrealizuje aj zateplenie jestvujúcich objektov výkonu väzby a objektov výkonu trestu odňatia slobody," dodali.



ZVJS disponuje právoplatným stavebným povolením na stavbu a pripravujú sa súťažné podklady k verejnému obstarávaniu, ktoré sa plánuje spustiť po vydaní súhlasu vlády. Súhlas je potrebný vzhľadom na to, že ide o investíciu s obstarávacou cenou vyššou ako 3.320.000 eur. Materiál možno pripomienkovať do 28. septembra.