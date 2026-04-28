Po výstupe štúrovcov na Devín sa uskutočnila finisáž výstavy o Štúrovi
Bratislava 28. apríla (TASR) - Po tradičnom výstupe štúrovcov na Devín sa v piatok (24. 4.) uskutočnila v Matici slovenskej (MS) v Bratislave finisáž výstavy ŠTÚR 210/170 (Ľudovít Štúr: Dielo, pocta & portrét 2). Ako ďalej informuje MS, účastníci si v rámci podujatia pozreli vzácne kultúrne artefakty, faksimile, mapy, mince, bankovky, známky, plastiky a iné výtvarné diela, originálne knižné tituly vydané v 19. storočí a mnohé ďalšie artefakty súvisiace so štúrovskou tematikou.
Výstavu skoncipoval kurátor a súčasne predseda výtvarného odboru Matice slovenskej Ladislav Skrak, ktorý spoločne s predsedom kulturologicko-filozofického odboru MS Lukášom Perným sprevádzal zahraničných hostí.
„Kulturologicko-filozofický odbor Matice slovenskej touto aktivitou ukázal svetu autentickú otvorenosť a komunikáciu a kultúrnu výmenu nielen so slovanskými, ale aj vzdialenejšími kultúrami, čím poukázal na význam potreby dialógu medzi rôznorodými národnými kultúrami v 21. storočí,“ zhodnotil Perný.
Dodal, že podujatie sa uskutočnilo v kontexte celodenného podujatia MS k 190. výročiu výstupu štúrovcov na hrad Devín. Na finisáži sa zúčastnili veľvyslanec Azerbajdžanu Vusal Abdullayev, veľvyslankyňa Kazachstanu Žanna Saginová a poradca konzulátov Kostariky pre Českú a Slovenskú republiku, súčasne riaditeľom Latinsko-amerického kultúrneho projektu pre strednú Európu Miguelom Méndezom. „Na podujatí sa zúčastnil aj príbuzný Jozefa Miloslava Hurbana profesor Svetozár Krno, členovia výtvarného odboru Matice slovenskej (Stanislav Harangozó, Martina Kvašňovská, Jana Koštiaľová a ďalší), predsedníčka Slovenskej asociácie žien Monika Ďurechová, predstaviteľka SZPB Katarína Malíková a ďalší hostia,“ uzavrel Perný.
