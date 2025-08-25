< sekcia Regióny
MS žien v parahokeji otvoria slávnostným otváracím ceremoniálom
Autor TASR
Dolný Kubín 25. augusta (TASR) - Slávnostný otvárací ceremoniál historicky prvých majstrovstiev sveta (MS) žien v parahokeji sa v pondelok o 18.00 h uskutoční na Námestí slobody v Dolnom Kubíne. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.
„Okrem prípravy MS po tej športovej stránke sme sa snažili pripraviť aj veľmi pekný otvárací ceremoniál, na ktorý sme pozvali Dolnokubínčanov aj ľudí z okolia, pretože jeho súčasťou bude aj zaujímavý kultúrny program pre deti, ale aj pre starších. O 17.15 h budú športovkyne vychádzať z hotela v centre mesta a postupne sa presunú cez vyzdobený Kolonádový most na námestie pred budovu Mestského kultúrneho strediska, kde sa celé toto podujatie uskutoční,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.
Po slávnostnom otvorení hier bude program pokračovať koncertom Nocadeň o 18.30 h a zakončí ho dídžej Samo, ktorý začne hrať o 19.30 h. Samotné zápasy sa uskutočnia od 26. do 31. augusta na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne. O titul zabojuje šesť tímov - Austrália, Kanada, Nórsko, USA, Veľká Británia a výber sveta, v ktorom nastúpia aj dve slovenské reprezentantky - útočníčka Michaela Hozáková a obrankyňa Ema Mária Šimáková.
