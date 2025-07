MsKS zbiera predmety na vytvorenie expozície, pomôcť môže i verejnosť

Tornaľa 6. júla (TASR) - Mestské kultúrne stredisko (MsKS) Mihálya Tompu v Tornali by chcelo vytvoriť novú stálu expozíciu histórie a kultúry mesta. Múzeum v Tornali doposiaľ chýba, pomôcť s jeho zriadením môže i verejnosť. Pre TASR to uviedol riaditeľ tornaľského kultúrneho strediska Gábor Pusko.



„Tornaľa je na Slovensku pravdepodobne jediným mestom, ktoré nemá múzeum, galériu či výstavné priestory. Síce od roku 2002 bola občianskym združením zriadená jedna stála expozícia, ale po niekoľkých rokoch bola pre nedostatok financií zrušená,“ uviedol Pusko. Ako dodal, pred niekoľkými rokmi takisto vznikla z radov občanov iniciatíva na vytvorenie pamätnej izby, myšlienku nakoniec dostala do úzadia pandémia.



Aktuálny zámer vytvorenia stálej expozície histórie a kultúry mesta Tornaľa vzišiel zo strany seniorov. Keďže samotné mesto má len zopár exponátov, kultúrne stredisko vyhlásilo zbierku, do ktorej sa môže zapojiť široká verejnosť.



„Zbierame predmety každodenného života Tornaľčanov, náradia, textílie, nábytok, bytové predmety, predmety sakrálneho života a predmety, ktoré boli viazané so sviatkami, dobové fotografie a listy, dokumenty. Takisto spisy od rôznych inštitúcií. Plánujeme prezentovať aj geologické vzorky z okolia, keďže z tohto hľadiska je Gemer veľmi zaujímavý,“ zhrnul Pusko.



V Tornali okrem samotného múzea absentujú aj vhodné priestory na prezentáciu exponátov. MsKS v súčasnosti na tento účel pripravuje časť historickej budovy, ktorá v minulosti slúžila ako hotel či mestský hostinec. „Samotnú budovu by bolo potrebné celú zrekonštruovať, ale na to by sme potrebovali obrovské množstvo financií. Takže zatiaľ obnovujeme len prízemné priestory,“ dodal Pusko.