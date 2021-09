MsP Bratislava počas návštevy pápeža zabezpečí poriadok na cestách

Bratislava 3. septembra (TASR) - Úlohou bratislavskej mestskej polície počas septembrovej návštevy pápeža Františka v hlavnom meste bude zabezpečiť najmä poriadok na dopravných komunikáciách a priľahlých chodníkoch, kde bude vylúčená verejná doprava a zákaz parkovania z dôvodu bezpečnostných opatrení. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia komunikácie Mestskej polície Bratislava Peter Borko.



"Radi by sme požiadali verejnosť o strpenie niektorých dopravných obmedzení, ktoré nastanú v Bratislave, a to najmä v oblastiach, kde sa bude Svätý Otec pohybovať," podotkol Borko. Magistrát spolu s mestskou políciou zabezpečia v dotknutých lokalitách informačné tabule a letáky, ktorými budú informovať obyvateľov Bratislavy. "Obmedzenia dopravy budú len na nevyhnutný čas," spresnil Borko.



Bratislavská mestská polícia deklaruje, že intenzívne spolupracuje s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, s Policajným zborom, bratislavským magistrátom i ďalšími partnermi na zabezpečení bezproblémového priebehu návštevy pápeža na Slovensku.



Pápež František na septembrovej návšteve Slovenska (12.-15. 9.) zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.