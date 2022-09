MsP Bratislava: Kompetencie by sa mohli zlepšiť aj o meranie rýchlosti

Bratislava 8. septembra (TASR) – Kompetencie obecných a mestských policajtov by sa mohli zlepšiť napríklad pri meraní maximálnej povolenej rýchlosti či využívaní donucovacích prostriedkov. V stanovisku pre TASR to priblížila bratislavská mestská polícia, ktorá súčasné kompetencie nepovažuje za dostatočné.



"Vnímame mnohé ohlasy obyvateliek a obyvateľov Bratislavy na rýchle a nebezpečné jazdenie našimi ulicami. Legislatívna zmena by mala umožniť merať rýchlosť prostredníctvom statických radarov a zasielať platobné rozkazy tak, ako to je napríklad pri statickej doprave - parkovaní - v uliciach hlavného mesta," uviedol hovorca Mestskej polície (MsP) Bratislava Peter Borko.



V novej legislatíve by chceli rozšíriť aj výpočet donucovacích prostriedkov o ďalšie na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, pričom by sa prihliadalo na ich zjavne vyššiu účinnosť a súčasne nižšiu invazívnosť voči telu osoby ako v prípade priameho použitia zbrane. "Ide predovšetkým o moderné donucovacie prostriedky využívané v policajných zložkách mnohých demokratických krajín, ktorými sú predovšetkým elektrické alebo iné dočasne zneschopňujúce prostriedky, spútavacie opasky a spútavacie popruhy," spresnil Borko.



Bratislavskí mestskí policajti by doplnili aj použitie brokovej zbrane a špeciálneho streliva ako gumové projektily, projektily naplnené slzotvornou látkou, prípadne značkovacím farbivom. Tiež chcú, aby sa umožnilo použitie pút aj v prípade predvádzanej a zaistenej osoby a nielen osoby, ktorá páchala trestný čin. Upozornili, že sa stáva, že agresívny páchateľ priestupku, ktorý v súčasnosti nemôže byť spútaný, napadol napríklad policajta.



Obecní a mestskí policajti by mali mať podľa tých bratislavských aj možnosť vykonávať určité činnosti v civilnom oblečení. "Mestské a obecné polície pociťujú potrebu využívať civilný odev pri niektorých činnostiach. Týkajú sa napríklad kontroly nelegálnych skládok, keď im civilný odev dokáže nepozorovaný pohyb v kritických lokalitách alebo aj možnosť pokutovať nezodpovedných psičkárov, poprípade kontrolu nalievania alkoholu mladistvým," doplnil Borko.



Mestskí policajti podľa jeho slov v teréne často bojujú tiež s tým, že sa nevedia dopátrať napríklad k majiteľom áut, ktoré blokujú výjazdy z garáží a parkovísk. "Ide o banalitu, ale jednoducho teraz nemáme prístup do najrôznejších registrov, ako napríklad do evidencie motorových vozidiel. Vďaka prístupu by sme vedeli majiteľovi takéhoto vozidla napríklad zatelefonovať," uviedol. Policajný zbor a orgány štátnej správy by mali podľa neho umožniť obecnej polícii na požiadanie trvalý prístup do evidencii pátrania po ľuďoch, veciach a autách na základe zmluvy o zdieľaní týchto informácií.



Tiež by podľa neho za presne určených podmienok mali mať povinnosť zasiahnuť voči páchateľom priestupkov a trestných činov, aj keď nie sú práve v práci. "V praxi sa totiž často stáva a verejnosť to nevníma pozitívne, že sa príslušník obecnej polície, ktorý je mimo služby, ocitne ako prvý na mieste pri bezprostrednom ohrození alebo porušovaní chránených objektov (život, zdravie, práv a slobôd, majetku) a ostane nečinný s tým, že nie je v službe," priblížil. V takom prípade môže teraz podľa neho príslušník obecnej polície zakročiť len ako radový občan.