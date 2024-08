Mestská polícia vyzýva: Meškanie sa nesnažte dobehnúť rýchlou jazdou

Bratislava 30. augusta (TASR) - Dopravná situácia v Bratislave môže byť po dovolenkovom období od budúceho týždňa výrazne hustejšia, keďže na cestách bude viac áut i vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Mestská polícia (MsP) v tejto súvislosti vyzýva vodičov, aby sa prípadné meškania nesnažili dobehnúť rýchlou jazdou. Odporúča radšej z domu vyraziť skôr. TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie mestskej polície Peter Borko.



"Namiesto dobiehania strateného času rýchlou jazdou vyrazte z domu o pár minút skôr. Vyššia rýchlosť vám ušetrí len pár sekúnd, no môže výrazne ohroziť životy ľudí," konštatuje Borko.



Ak totiž vodič zrazí človeka v 30-kilometrovej rýchlosti, je desaťpercentná šanca, že ho usmrtí. Ak jazdí rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu, chodca zabije v deviatich z desiatich prípadov. Poukázali na to aj výsledky Švédskeho národného inštitútu pre výskum ciest a dopravy.



Zabúdať podľa polície netreba ani na reakčný čas a na to, že aj keď vodič začne brzdiť, prejde autom ešte niekoľko metrov. "Aby ste zastali úplne, tak pri 50 kilometroch za hodinu bude vaša brzdná dráha dlhá 16 metrov. Prirátajte k tomu ešte váš reakčný čas. Kým vôbec zareagujete, prejdete 21 metrov," podotýka Borko. Pri rýchlosti 70 kilometrov za hodinu prejde vodič 39 metrov, kým začne brzdiť. Auto zastane po 32 metroch. Pri 90-kilometrovej rýchlosti prejde vodič 63 metrov, kým začne brzdiť. Auto zastane po 52 metroch.