MsÚ v Handlovej zostane počas 17. novembra otvorený
Riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta udelili pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu žiakom voľno.
Autor TASR
Handlová 12. novembra (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Handlovej bude počas sviatku 17. novembra otvorený. Riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta udelili pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu žiakom voľno. Centrum voľného času (CVČ) pre nich pripravilo program, informovala radnica na webe mesta.
„Mesto Handlová si ctí hodnoty slobody, demokracie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnej histórie 36 rokov. MsÚ ako poskytovateľ verejných služieb zostáva 17. novembra otvorený. Riaditelia škôl, ktoré zriaďuje mesto, využili svoju kompetenciu a udelili žiakom pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu riaditeľské voľno, o čom informovali zriaďovateľa,“ uviedla hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Pre deti, ktorých rodičia zostávajú 17. novembra v práci, CVČ podľa nej pripravilo program v podobe tvorivých dielní, športových aktivít, spoločného obeda či výletu na rozhľadňu na Východnej šachte. Na program je potrebné prihlásiť sa do štvrtka (13. 11.).
„Handlová, tak ako po minulé roky, nadväzuje na tradíciu viazania demokratickej stužky. Na jednej z líp na Námestí baníkov pripraví symbolické miesto, kde môžu občania vyjadriť úctu k slobode a základným princípom demokracie symbolickým priviazaním stužky. Prvú stužku uviaže dopoludnia 17. novembra vedenie mesta,“ priblížila Paulínyová.
Pripomenula, že pri príležitosti 17. novembra pripravil Dom kultúry a knižnica mesta Handlová v spolupráci s občianskym združením Post Bellum panelovú výstavu Sloboda nie je happy end, ktorá je na Námestí baníkov prístupná počas celého novembra. „Exteriérová výstava prináša príbehy pamätníkov, ktorí zažili vojnu aj komunistickú diktatúru alebo o nej rozprávajú cez osudy svojich blízkych. Príbehy pripomínajú, že koniec vojny neznamenal koniec boja za slobodu. No práve vtedy sa začala dlhá cesta, ktorá viedla až k Nežnej revolúcii,“ ozrejmila hovorkyňa.
Výstava podľa nej znázorňuje 15 príbehov ľudí, ktorí prežili perzekúcie počas druhej svetovej vojny i totalitného režimu a jej cieľom je, aby si Handlovčania a okoloidúci pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu nielen jednorazovo, ale počas celého mesiaca.
