< sekcia Regióny
Rezort školstva a ZMOS hodnotia reformu financovania škôlok
Reforma financovania MŠ patrí medzi najvýznamnejšie systémové zmeny v regionálnom školstve za posledné desaťročia.
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Zmena financovania materských škôl (MŠ) priniesla stabilnejší a transparentnejší systém. Zhodli sa na tom zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorí vyhodnotili prvý rok fungovania reformy financovania škôlok. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.
Reforma financovania MŠ patrí medzi najvýznamnejšie systémové zmeny v regionálnom školstve za posledné desaťročia. Jej cieľom bolo podľa rezortu školstva odstrániť dlhodobú neistotu vo financovaní materských škôl, nastaviť spravodlivejší a predvídateľnejší systém a zároveň pripraviť Slovensko na postupné rozširovanie práva na miesto v materskej škole. „MŠ boli dlhé roky na okraji systémových zmien. Dnes už vidíme, že reforma funguje. Samosprávy majú jasnejšie pravidlá, financovanie je stabilnejšie a štát dokáže lepšie reagovať na potreby detí aj jednotlivých regiónov,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Od roku 2025 priniesol nový systém viacero zásadných zmien. Prvýkrát sa v MŠ zaviedlo normatívne financovanie podľa vzoru základných škôl. Súčasťou reformy je aj garantované minimum financovania, vďaka ktorému získali samosprávy väčšiu istotu pri plánovaní prevádzky a rozvoja kapacít. Súčasťou zmien je aj kvalitnejší zber a vyhodnocovanie dát. Štát tak po prvý raz získava presnejší obraz o fungovaní škôlok naprieč Slovenskom.
Reforma zároveň vytvára predpoklady na postupné rozširovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Od septembra 2027 sa rozšíri na štvorročné deti a od septembra 2028 aj na trojročné deti. Súčasťou pripravovaných zmien bude aj úprava podmienok financovania a poplatkov tak, aby systém zostal pre rodiny spravodlivý a dostupný.
„Po roku fungovania nového systému môžeme povedať, že zmena financovania MŠ bola nastavená správne a vo väčšine prípadov umožňuje školám pokryť mzdové aj prevádzkové náklady. Oceňujem, že celý proces tejto významnej zmeny sme od začiatku realizovali partnersky, vo vzájomnom dialógu medzi štátom a samosprávami,“ uviedol predseda ZMOS-u Jozef Božik.
Ministerstvo školstva spolu so ZMOS-om zároveň pokračujú v odborných rokovaniach o ďalšom rozvoji financovania regionálneho školstva. Diskusia sa týka aj školských klubov detí, školského stravovania a ďalších oblastí, ktoré si vyžadujú modernizáciu a stabilnejšie financovanie. Obe strany sa zhodli, že reforma financovania MŠ je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje priebežné vyhodnocovanie a ďalšiu odbornú diskusiu.
Reforma financovania MŠ patrí medzi najvýznamnejšie systémové zmeny v regionálnom školstve za posledné desaťročia. Jej cieľom bolo podľa rezortu školstva odstrániť dlhodobú neistotu vo financovaní materských škôl, nastaviť spravodlivejší a predvídateľnejší systém a zároveň pripraviť Slovensko na postupné rozširovanie práva na miesto v materskej škole. „MŠ boli dlhé roky na okraji systémových zmien. Dnes už vidíme, že reforma funguje. Samosprávy majú jasnejšie pravidlá, financovanie je stabilnejšie a štát dokáže lepšie reagovať na potreby detí aj jednotlivých regiónov,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Od roku 2025 priniesol nový systém viacero zásadných zmien. Prvýkrát sa v MŠ zaviedlo normatívne financovanie podľa vzoru základných škôl. Súčasťou reformy je aj garantované minimum financovania, vďaka ktorému získali samosprávy väčšiu istotu pri plánovaní prevádzky a rozvoja kapacít. Súčasťou zmien je aj kvalitnejší zber a vyhodnocovanie dát. Štát tak po prvý raz získava presnejší obraz o fungovaní škôlok naprieč Slovenskom.
Reforma zároveň vytvára predpoklady na postupné rozširovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Od septembra 2027 sa rozšíri na štvorročné deti a od septembra 2028 aj na trojročné deti. Súčasťou pripravovaných zmien bude aj úprava podmienok financovania a poplatkov tak, aby systém zostal pre rodiny spravodlivý a dostupný.
„Po roku fungovania nového systému môžeme povedať, že zmena financovania MŠ bola nastavená správne a vo väčšine prípadov umožňuje školám pokryť mzdové aj prevádzkové náklady. Oceňujem, že celý proces tejto významnej zmeny sme od začiatku realizovali partnersky, vo vzájomnom dialógu medzi štátom a samosprávami,“ uviedol predseda ZMOS-u Jozef Božik.
Ministerstvo školstva spolu so ZMOS-om zároveň pokračujú v odborných rokovaniach o ďalšom rozvoji financovania regionálneho školstva. Diskusia sa týka aj školských klubov detí, školského stravovania a ďalších oblastí, ktoré si vyžadujú modernizáciu a stabilnejšie financovanie. Obe strany sa zhodli, že reforma financovania MŠ je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje priebežné vyhodnocovanie a ďalšiu odbornú diskusiu.