Krízové tímy v Spišskej Starej Vsi pokračujú v poskytovaní pomoci

Bratislava 17. januára (TASR) - Krízové tímy v Spišskej Starej Vsi v piatok pokračujú v poskytovaní podpory a pomoci deťom, učiteľom a všetkým, ktorých zasiahol útok na gymnáziu. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR o tom informovalo na sociálnej sieti. Špeciálna starostlivosť je podľa neho venovaná učiteľkám a učiteľom zo zasiahnutej školy.



"Tímy na mieste poskytujú v prvom rade psychologickú 'prvú pomoc', ktorá pomáha zvládnuť stres, šok a trúchlenie. Okrem toho sú pripravené podporiť deti, rodičov a pedagógov aj počas vypočúvania orgánmi činnými v trestnom konaní," uviedlo ministerstvo. Podotklo, že psychológovia pomáhajú zmierňovať úzkosť, spracovať bolestivé zážitky a nasmerovať zasiahnutých na ďalšiu odbornú podporu.



Pomoc po tragickej udalosti je podľa MŠVVaM koordinovaným úsilím krízových tímov organizácií Modrý Anjel a IPčko, v spolupráci so psychológmi Policajného zboru a odborníkmi z centier poradenstva a prevencie z Kežmarku, Spišskej Novej Vsi a Popradu.



Na webe ministerstva sú tiež dostupné krízové linky psychologickej pomoci pre deti, rodičov a pedagogických zamestnancov. Bezplatná psychologická pomoc je dostupná pre všetkých, ktorí boli tragédiou priamo či nepriamo zasiahnutí. K dispozícii je aj stručný postup, ako sa s deťmi o krízovej situácii rozprávať.



Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok (16. 1.) k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Zranená bola 18-ročná žena, ktorú so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Poprade. Útočiť nožom na viaceré osoby mal 18-ročný žiak gymnázia.