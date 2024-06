Škôlku na Černyševského v Petržalke možno otvoria od septembra

Bratislava 19. júna (TASR) - Prevádzka Materskej školy (MŠ) na Černyševského ulici v bratislavskej Petržalke by mohla byť spustená od septembra tohto roka. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



"Ministerstvo školstva v súčasnosti zabezpečuje proces uzatvárania zmluvy so zriaďovateľom materskej školy tak, aby od septembra mohla byť materská škola v prevádzke," objasnili z rezortu.