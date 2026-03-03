< sekcia Regióny
V Miloslavove pribudli nové miesta v materskej škole
Ministerstvo školstva rozširuje kapacity materských škôl v rámci 220 projektov. Ide o vyše 11.000 nových miest po celom Slovensku.
Autor TASR
Bratislava/Miloslavov 3. marca (TASR) - V Miloslavove v okrese Senec v utorok otvorili prístavbu Materskej školy Lipový park. Priestory, ktorých výstavbu realizovali z plánu obnovy, umožnia prijať ďalších 20 detí a celkovo sa kapacita škôlky zvýši na 60 miest. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý sa na otvorení nových priestorov zúčastnil, vníma dokončené dielo ako príklad spolupráce štátu a samosprávy, prinášajúcej konkrétne výsledky. „Obec nečakala, kedy dostane finančné prostriedky z plánu obnovy, ale začala budovať nové kapacity škôlky z vlastných prostriedkov a nakoniec dostala aj pomoc od štátu,“ uviedol minister.
Miloslavov sa pôvodne nemohol zapojiť do výzvy z dôvodu nutnosti opakovať verejné obstarávanie. Projekt sa rozhodla obec zrealizovať z vlastných zdrojov. Ministerstvo následne umožnilo refundáciu oprávnených výdavkov prostredníctvom priameho vyzvania schváleného vládou SR. Z plánu obnovy tak obec získa späť 333.000 eur.
Investícia zahŕňa novovybudovanú triedu, rekonštrukciu dvoch existujúcich tried, novú výdajňu stravy a modernizované zázemie pre pedagógov. „Veľmi nám to pomôže z hľadiska demografického vývoja našej obce, keďže ročne nám pribudne 120 až 150 detí,“ priznal starosta Miloslavova Milan Baďanský.
Ministerstvo školstva rozširuje kapacity materských škôl v rámci 220 projektov. Ide o vyše 11.000 nových miest po celom Slovensku.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý sa na otvorení nových priestorov zúčastnil, vníma dokončené dielo ako príklad spolupráce štátu a samosprávy, prinášajúcej konkrétne výsledky. „Obec nečakala, kedy dostane finančné prostriedky z plánu obnovy, ale začala budovať nové kapacity škôlky z vlastných prostriedkov a nakoniec dostala aj pomoc od štátu,“ uviedol minister.
Miloslavov sa pôvodne nemohol zapojiť do výzvy z dôvodu nutnosti opakovať verejné obstarávanie. Projekt sa rozhodla obec zrealizovať z vlastných zdrojov. Ministerstvo následne umožnilo refundáciu oprávnených výdavkov prostredníctvom priameho vyzvania schváleného vládou SR. Z plánu obnovy tak obec získa späť 333.000 eur.
Investícia zahŕňa novovybudovanú triedu, rekonštrukciu dvoch existujúcich tried, novú výdajňu stravy a modernizované zázemie pre pedagógov. „Veľmi nám to pomôže z hľadiska demografického vývoja našej obce, keďže ročne nám pribudne 120 až 150 detí,“ priznal starosta Miloslavova Milan Baďanský.
Ministerstvo školstva rozširuje kapacity materských škôl v rámci 220 projektov. Ide o vyše 11.000 nových miest po celom Slovensku.