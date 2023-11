Školstvo je pripravené na súčinnosť ohľadom tragédie v Parchovanoch

Parchovany 24. novembra (TASR) - V tragickom prípade, pri ktorom zomrel po páde zo strechy Základnej školy (ZŠ) v Parchovanoch 15-ročný žiak, sú ministerstvo školstva aj Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) pripravené poskytnúť pri vyšetrovaní súčinnosť. Uviedli to pre TASR.



"Vzhľadom na to, že uvedeným prípadom sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní, ministerstvo školstva je pripravené poskytnúť súčinnosť, ak bude v danej veci oslovené," uviedol pre TASR odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Aj školská inšpekcia pripomína, že daným prípadom sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. "Štátna školská inšpekcia sa zo zákona nemôže angažovať v rovnakej veci ako polícia, pokiaľ ňou nie je oslovená. V takom prípade sme pripravení na okamžitú súčinnosť," konštatovala hovorkyňa ŠŠI Katarína Matejková.



Riaditeľ ZŠ v Parchovanoch Ivan Račkovský sa k tragédii zatiaľ nechcel bližšie vyjadriť s tým, že prebieha policajné vyšetrovanie. "Po uzavretí vyšetrovania vydáme stanovisko. Postupujeme podľa sprievodného materiálu 'Krízové situácie v školách a špeciálnych výchovných zariadeniach počas mimoriadnych udalostí'," uviedol pre TASR k situácii na škole.



Aj obec Parchovany, ktorá je zriaďovateľom školy, sa podľa starostu Mariána Hazugu vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie tragickej udalosti a citlivosť prípadu aktuálne nebude vyjadrovať.



Polícia oznámila, že udalosťou sa zaoberá vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trebišove, ktorý vedie vyšetrovanie pre trestný čin usmrtenia. "Bližšie a podrobnejšie informácie k prípadu poskytovať nebudeme vzhľadom na citlivosť prípadu aj s prihliadnutím na vek poškodenej osoby," konštatovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Žiak deviateho ročníka ZŠ v Parchovanoch v pondelok (20. 11.) dopoludnia počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol.