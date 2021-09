Na Štrbskom Plese bude môcť verejnosť stretnúť viacerých športovcov

Bratislava 2. septembra (TASR) – Verejnosť môže v sobotu 4. septembra stretnúť v areáli pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese viacerých športovcov. Odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje, že na podujatí sa predstaví boxer Tomi Kid Kovácz, tanečník Ladislav Cmorej či popradský hokejový útočník Patrik Svitana.



Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23. do 30. septembra. Jeho cieľom je zdôrazniť potrebu zdravia a pohybu. #BeActive, buď aktívny po celý rok, je výzva pre všetkých ľudí na zlepšenie nielen svojej kondície, ale aj životného štýlu.



„Aktívnym pohybom sa vyplavujú endorfíny, čo spôsobuje, že človek je šťastnejší a spokojnejší. V tanečnom svete to platí dvojnásobne, o to viac, že nás motivuje skvelá hudba," priblížil Cmorej.



Dôraz na potrebu pohybu je dôležitý aj z dôvodu náročnej doby, ktorú spôsobila celosvetová pandémia ochorenia COVID-19.



„Vyzývam ľudí, aby boli neustále športovo aktívni. Najmä v tejto dobe sociálnych sietí, keď sa mladí ľudia nehýbu a sedia za počítačom. Šport je najlepšia vec, ako sa udržať fit a v zdraví. Z tohto hľadiska je to aj najlepšia prevencia proti chorobám," vysvetlila gymnastka a ambasádorka Európskeho týždňa športu Barbora Mokošová.



Reprezentačný hokejový útočník Patrik Svitana s hokejistami HK Poprad predvedú hokejový tréning na suchu. Zážitkový kultúrny program zabezpečí folklórny súbor Letnička, Ladislav Cmorej so skupinou Credance a podujatie vyvrcholí večernou svetelno–akrobatickou šou v podaní skupiny Vertigo.



Návštevníci budú môcť byť aktívni na rôznych športových stanovištiach s profi športovcami. Svetom boxu účastníkov podujatia prevedie Tomi Kid Kovács spolu s olympionikom Andrejom Csemezom. Okrem toho si budú môcť vyskúšať chvaty karate, ako správne použiť paličky pri nordic walking s Luciou Okoličányovou, gymnastiku, basketbal, laserový biatlon či hokejové cvičenia s hokejistami HK Poprad.