Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave chystá na štvrtok DOD

Trnava 15. februára (TASR) – Deň otvorených dverí (DOD) pripravila na štvrtok (16. 2.) aj tretia z vysokých škôl v Trnave. Materiálovotechnologická fakulta (MTF) Slovenskej technickej univerzity (STU) predstaví budúcim študentom možnosti štúdia a budú si môcť pozrieť areál fakulty, vrátane návštevy laboratórií, športovísk, internátov. Pre účastníkov DOD je pripravený aj kvíz. Informovala o tom Daša Šottníková z oddelenia PR MTF.



Program začne o 9.00 h prednáškou prodekanky MTF Kristíny Gerulovej o uplatniteľnosti absolventov fakulty a po nej sa stredoškoláci môžu od študentov dozvedieť aj o študentskom živote na fakulte. "Pripravili sme tiež workshopy so zástupcami všetkých študijných programov, účastníkom predstavíme programy zamerané na informatiku, automatizáciu, mechatroniku, počítačovú podporu výrobných technológií, tiež na materiály, priemyselný manažment či bezpečnostné, environmentálne či požiarne inžinierstvo," uviedla Šottníková. Záujemcovia o štúdium sa budú môcť bližšie zoznámiť s kampusom MTF a zapojiť sa do súťaže o darčekové predmety fakulty a päť poukazov na odpustenie poplatku za prijímacie konanie.



MTF je jednou zo siedmich fakúlt STU v Bratislave, ako jediná sídli v Trnave. Jej absolventi majú vysoké uplatnenie v praxi, až 98 percent sa zamestná do dvoch mesiacov od štátnic, mnohí získajú prácu ešte počas štúdia.