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MTF STU získala dotáciu na výstavbu moderného športového areálu
Financovanie projektu bude zabezpečené kombináciou viacerých zdrojov vrátane vlastných zdrojov univerzity.
Autor TASR
Trnava 21. júna (TASR) - Materiálovotechnologická fakulta (MTF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Trnave pripravuje výstavbu moderného športového areálu. Vzniknúť by mal na nevyužívanom území univerzitného kampusu a určený bude pre študentov, zamestnancov i verejnosť.
Fond na podporu športu podporil výstavbu areálu sumou 891.309 eur, čo predstavuje približne štvrtinu celkových predpokladaných nákladov investície, informoval hovorca STU Juraj Rybanský. Financovanie projektu bude zabezpečené kombináciou viacerých zdrojov vrátane vlastných zdrojov univerzity.
Na ploche približne 20.000 štvorcových metrov vznikne moderný športovo-komunitný areál, ktorý ponúkne širokú škálu športovísk vrátane certifikovanej bežeckej dráhy s tunelom, multifunkčných ihrísk, ihriska na plážový volejbal, hokejbalového a florbalového ihriska, tenisového kurtu, streetballových ihrísk, workoutovej a fitness zóny. Súčasťou areálu budú aj parkourové prvky či priestory na stolný tenis a petang, doplnené o moderné zázemie na oddych a voľnočasové aktivity.
Nové športoviská nebudú slúžiť iba na výučbu telesnej výchovy či športové aktivity študentov. Stanú sa súčasťou modernej univerzity orientovanej na kvalitu života, podporu zdravého životného štýlu a budovanie silnej akademickej komunity, povedal dekan MTF STU Miloš Čambál. „Projekt zároveň posilní konkurencieschopnosť fakulty a jej schopnosť ponúknuť študentom moderné podmienky porovnateľné s vyspelými univerzitnými kampusmi v zahraničí,“ skonštatoval dekan.
Na príprave projektu participovalo aj mesto Trnava, ktoré financovalo spracovanie projektovej dokumentácie. Výsledkom spolupráce samosprávy a univerzity je zámer, ktorý prinesie nové možnosti športového vyžitia pre mladých ľudí, športové kluby, organizácie aj obyvateľov mesta.
Fond na podporu športu podporil výstavbu areálu sumou 891.309 eur, čo predstavuje približne štvrtinu celkových predpokladaných nákladov investície, informoval hovorca STU Juraj Rybanský. Financovanie projektu bude zabezpečené kombináciou viacerých zdrojov vrátane vlastných zdrojov univerzity.
Na ploche približne 20.000 štvorcových metrov vznikne moderný športovo-komunitný areál, ktorý ponúkne širokú škálu športovísk vrátane certifikovanej bežeckej dráhy s tunelom, multifunkčných ihrísk, ihriska na plážový volejbal, hokejbalového a florbalového ihriska, tenisového kurtu, streetballových ihrísk, workoutovej a fitness zóny. Súčasťou areálu budú aj parkourové prvky či priestory na stolný tenis a petang, doplnené o moderné zázemie na oddych a voľnočasové aktivity.
Nové športoviská nebudú slúžiť iba na výučbu telesnej výchovy či športové aktivity študentov. Stanú sa súčasťou modernej univerzity orientovanej na kvalitu života, podporu zdravého životného štýlu a budovanie silnej akademickej komunity, povedal dekan MTF STU Miloš Čambál. „Projekt zároveň posilní konkurencieschopnosť fakulty a jej schopnosť ponúknuť študentom moderné podmienky porovnateľné s vyspelými univerzitnými kampusmi v zahraničí,“ skonštatoval dekan.
Na príprave projektu participovalo aj mesto Trnava, ktoré financovalo spracovanie projektovej dokumentácie. Výsledkom spolupráce samosprávy a univerzity je zámer, ktorý prinesie nové možnosti športového vyžitia pre mladých ľudí, športové kluby, organizácie aj obyvateľov mesta.