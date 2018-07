Multicar narazil do skupinky detí, tri sú zranené

Nehoda sa stala na Mlynskej ulici v Spišskej Novej Vsi.

Spišská Nová Ves 24. júla (TASR) - Pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v utorok približne o 13. hodine v Spišskej Novej Vsi, utrpeli zranenia tri deti. Hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková informovala, že multicar, ktorý sa vyhýbal brzdiacemu autu pred ním, vošiel na chodník a vrazil do skupinky detí z tamojšieho centra voľného času.



Nehoda sa stala na Mlynskej ulici. "Na mieste zasahovali dve naše posádky zo Spišskej Novej Vsi. Dve deti utrpeli stredne ťažké poranenia, jedno je zranené ľahko. Všetky tri deti previezli na urgentný príjem do nemocnice v Spišskej Novej Vsi," uviedla hovorkyňa.



Podľa informácií TASR tri dievčatá, dve vo veku deväť rokov a jedno desaťročné, v nemocnici ošetrili a potom prepustili do domáceho liečenia. Dve účastníčky nehody mali utrpieť povrchové zranenia a jedna má zlomeninu v oblasti členka.