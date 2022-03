Multimodálne logistické centrum sa v meste Holíč stavať nebude

Holíč 15. marca (TASR) - Multimodálne logistické centrum (MLC) sa stavať v meste Holíč nebude. Po zavedení stavebnej uzávery nebude možný rozvoj západným smerom v katastri mesta, uviedol to primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.



K zámeru vybudovania veľkokapacitného prekladiska lodných kontajnerov v Holíči plánoval primátor usporiadať referendum. "Presadzoval som referendum, ale dnes je vzhľadom na stavebnú uzáveru zbytočné. Nemá zmysel podnecovať vášne, MLC nebude," uviedol Čambal.



Ako doplnil, bol to príliš náročný projekt. "Bol viazaný na súhlas Európskej únie, českej strany, slovenskej vlády a viacerých ministerstiev. Navyše táto otázka rozpoltila aj názory na samotnom Záhorí. Stál som v strede a počúval názory občanov. Dnes je fikciou uvažovať o 500 pracovných príležitostiach a skoro polmiliónovom ročnom výnose do mestského rozpočtu. Nájdeme iné cesty rozvoja mesta," informoval primátor.



Spoločnosť MLC Holíč mala zámer vybudovať na území logistické centrum na ploche 1,142 milióna štvorcových metrov s kapacitou zhruba milión kontajnerov ročne. Súčasťou prekladiska malo byť päť koľajových portálových žeriavov, skladovacie haly, obslužné železničné a cestné komunikácie, parkovisko pre 100 kamiónov.