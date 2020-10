Munícia z prvej svetovej vojny ostala zakliesnená v diskoch traktora

Prešov 29. októbra (TASR) – Nález neznámej munície na dvore poľnohospodárskej firmy vo Vyšnom Orlíku v okrese Svidník bol v stredu (28. 10.) predpoludním nahlásený na linku 158. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Na miesto bola podľa jej slov vyslaná policajná hliadka zo Svidníka. „Traktorista pracujúci vo firme traktorom vykonával diskovanie poľa a po skončení práce sa vrátil so strojom na dvor poľnohospodárskeho družstva. Nevedomky však doniesol aj muníciu, ktorá bola zakliesnená do diskov traktora. Miesto nálezu munície policajná hliadka zabezpečila, a to až do príchodu krajského pyrotechnika,“ uviedla Ligdayová.



Ako povedala, pyrotechnik po príchode na miesto určil, že ide o rakúsky delostrelecký granát z obdobia prvej svetovej vojny, a muníciu prevzal na zneškodnenie.