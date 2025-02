Munícia z prvej svetovej vojny: Žena ju našla v záhrade

Bílkove Humence 14. februára (TASR) - Policajná hliadka bola vyslaná do obce Bílkove Humence v okrese Senica, kde obyvateľka našla pri práci v záhrade muníciu z prvej svetovej vojny. Pyrotechnici určili, že ide o ostrú nevybuchnutú muníciu so zapaľovačom rakúsko-uhorskej výroby. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Pyrotechnici si "šrapnelový" delostrelecký granát bezpečne prevzali. "Neskôr bude spolu s ďalšou muníciou hromadne zlikvidovaný. Aj v tomto prípade sa nálezkyňa zachovala správne, s muníciou nemanipulovala a na miesto privolala políciu," priblížila.



Polícia súčasne upozornila verejnosť, že aj stará a hrdzavá munícia môže byť životu nebezpečná a pri neodbornej manipulácii by mohlo prísť k jej odpáleniu. "Ak sa vám podarí nájsť podozrivý predmet, nepokúšajte sa ním hýbať a bezodkladne kontaktujte políciu," doplnila.