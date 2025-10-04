< sekcia Regióny
Murál venovaný dvojici L+S namaľoval umelec z Talianska
Organizátori prezradili, že paralelne s prípravami a finalizáciou návrhu prebiehal celosvetový konkurz na výber umelca.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. októbra (TASR) - Fasádu domu, ktorú ozvláštňuje veľkoformátová maľba Milana Lasicu a Júliusa Satinského, nájdu obyvatelia a návštevníci Bratislavy na Dunajskej ulici 22. Tento týždeň sa tam konala vernisáž pamätného murálu venovanému dvojici L+S. Dielo, ktoré vzniklo ako pocta umelcom, realizoval Bratislava Street Art Festival (BSAF) pod hlavičkou občianskeho združenia Euforion. Namaľoval ho Vincenzo Magno z Talianska.
Organizátori prezradili, že paralelne s prípravami a finalizáciou návrhu prebiehal celosvetový konkurz na výber umelca. Zvažovali autorov z USA, Británie, Austrálie, Nového Zélandu, Francúzska, ale nakoniec ich najviac presvedčil taliansky umelec. Vincenzo Magno, narodený v roku 1996, známy aj ako ViM, je rodák z Catanie a vyštudoval maľby na prestížnej Akadémii výtvarných umení Brera v Miláne.
„Samozrejme, že sme uvažovali aj nad umelcami zo Slovenska, ale nechceli sme nikoho dostať pod tlak. A Vincenzo štýlom svojej práce najviac zapadol do celkového konceptu, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. Je to nekompromisný profesionál. Vysvetlili sme mu, že akonáhle začne, bude pod drobnohľadom. Aj preto sme sa dohodli, že nebudeme dielo predbežne komunikovať, kým nebude hotové, aby sme tento tlak zbytočne nestupňovali,“ hovorí riaditeľ BSAF Tomáš Lukačka.
Festival, ktorý tvorí street art v Bratislave už 15 rokov a pred desiatimi rokmi začal pracovať v lokalite Kamenné námestie na koncepte Street Art Gallery, chystá ešte tri menšie objekty v Ružinove. Podľa Lukačku majú byť hotové do konca roka.
Prvý pamätný murál v hlavnom meste je venovaný Milanovi Lasicovi a Júliusovi Satinskému, inšpirovaný bol obalom LP platne L+S Dialógy z roku 1980. Murál vznikol so súhlasom rodín Lasicových a Satinských. Pri komunikácii s oboma rodinami festivalový tím návrh odladil, namiesto zbraní, ktoré pôvodne humoristi držali, použili banán Andyho Warhola. „Zvuky zbraní vo svete rezonujú stále hlasnejšie a nechceli sme ísť touto cestou. Zároveň obaja mali zmysel pre humor, prišlo nám to ako niečo, s čím by tiež súhlasili,“ poznamenal Lukačka k projektu, ktorý podporili obe rodiny aj autor pôvodnej fotografie Daniel Zachar.
Organizátori prezradili, že paralelne s prípravami a finalizáciou návrhu prebiehal celosvetový konkurz na výber umelca. Zvažovali autorov z USA, Británie, Austrálie, Nového Zélandu, Francúzska, ale nakoniec ich najviac presvedčil taliansky umelec. Vincenzo Magno, narodený v roku 1996, známy aj ako ViM, je rodák z Catanie a vyštudoval maľby na prestížnej Akadémii výtvarných umení Brera v Miláne.
„Samozrejme, že sme uvažovali aj nad umelcami zo Slovenska, ale nechceli sme nikoho dostať pod tlak. A Vincenzo štýlom svojej práce najviac zapadol do celkového konceptu, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. Je to nekompromisný profesionál. Vysvetlili sme mu, že akonáhle začne, bude pod drobnohľadom. Aj preto sme sa dohodli, že nebudeme dielo predbežne komunikovať, kým nebude hotové, aby sme tento tlak zbytočne nestupňovali,“ hovorí riaditeľ BSAF Tomáš Lukačka.
Festival, ktorý tvorí street art v Bratislave už 15 rokov a pred desiatimi rokmi začal pracovať v lokalite Kamenné námestie na koncepte Street Art Gallery, chystá ešte tri menšie objekty v Ružinove. Podľa Lukačku majú byť hotové do konca roka.
Prvý pamätný murál v hlavnom meste je venovaný Milanovi Lasicovi a Júliusovi Satinskému, inšpirovaný bol obalom LP platne L+S Dialógy z roku 1980. Murál vznikol so súhlasom rodín Lasicových a Satinských. Pri komunikácii s oboma rodinami festivalový tím návrh odladil, namiesto zbraní, ktoré pôvodne humoristi držali, použili banán Andyho Warhola. „Zvuky zbraní vo svete rezonujú stále hlasnejšie a nechceli sme ísť touto cestou. Zároveň obaja mali zmysel pre humor, prišlo nám to ako niečo, s čím by tiež súhlasili,“ poznamenal Lukačka k projektu, ktorý podporili obe rodiny aj autor pôvodnej fotografie Daniel Zachar.