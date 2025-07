Obec Muráň získala vyše 400.000 eur na modernizáciu ZŠ s MŠ

Muráň 22. júla (TASR) - Obec Muráň v okrese Revúca získala dotáciu na modernizáciu a rekonštrukciu základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ). Na obnovu miestnej školy pôjde z európskych zdrojov vyše 400.000 eur. Pre TASR to uviedol starosta obce Roman Goldschmidt.



Projekt rekonštrukcie a modernizácie školy v Muráni sa dotkne dvoch školských pavilónov. Práce budú pozostávať z rekonštrukcie strechy telocvične, výmeny elektroinštalácií a nákupu interaktívnych tabúľ. Na realizáciu projektu samospráva získala z európskych zdrojov vyše 400.000 eur, ďalších približne 35.000 bude predstavovať spolufinancovanie obce.



Muránska samospráva aktuálne v rámci projektu pripravuje verejné obstarávanie, s prácami chce začať po jeho vyhodnotení a kontrole zo strany úradov. „Keď bude všetko v poriadku, možno by sa strecha telocvične mohla urobiť ešte pred zimou,“ uviedol Goldschmidt s tým, že výmenu elektrických rozvodov bude potrebné realizovať cez zimné alebo letné prázdniny. „Musíme to naplánovať tak, aby nebola narušená výučba v škole,“ vysvetlil starosta.



ZŠ s MŠ v Muráni navštevuje približne 140 detí, časť žiakov do obce dochádza zo spádových obcí. Viac ako 400.000 eur získala samospráva na obnovu školy aj v roku 2023. Financie boli v tom čase použité na rekonštrukciu vykurovania, v súčasnosti tak škola kúri prostredníctvom nových plynových tepelných čerpadiel.