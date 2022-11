Muránska Huta chce turizmus rozvíjať aj novou cyklotrasou

Muránska Huta 10. novembra (TASR) – Obnovou viac ako 150 rokov starej budovy niekdajšej klinčiarne a vybudovaním novej cyklotrasy chce obec Muránska Huta v okrese Revúca prispieť k rozvoju cestovného ruchu na území Národného parku (NP) Muránska planina. Oba zámery bude môcť samospráva financovať z plánu obnovy. Pre TASR to uviedol starosta obce Marian Szentandrássi.



Historická budova niekdajšej klinčiarne nachádzajúca sa pri vstupe do obce Muránska Huta bola postavená okolo roku 1865 a slúžila na výrobu klincov a pracovných nástrojov. Neskôr sa v nej nachádzala škola, obchod aj pohostinstvo, v súčasnosti je však v zlom technickom stave. Samospráva v nej chce v rámci projektu zameraného na rozvoj turizmu v NP Muránska planina zriadiť informačné centrum, kde by návštevníci NP našli všetky potrebné informácie.



"V ďalšej miestnosti bude urobená pamätná izba obce a jej okolia. V podkroví by mal vzniknúť priestor na prespanie turistov," priblížil starosta. Ako dodal, nepôjde o komerčné ubytovanie, ale útulňu s cieľom poskytnúť turistom bezpečné útočisko a strechu nad hlavou. Na dvore klinčiarne by mohlo pribudnúť aj ohnisko či posedenie.



Ďalšou časťou projektu je vybudovanie novej cyklotrasy, ktorá spojí Muránsku Hutu s obcou Muránska Zdychava a obec tak prepojí aj s okresným mestom Revúca. Vzniknúť má na ceste vedúcej popri Hutnianskom potoku. "Bude to štrková cyklotrasa určená pre horské bicykle. Potiahneme ju až po cestu, ktorá je medzi Muránskou Zdychavou a Karafovou chatou," dodal Szentandrássi.



Na obnovu klinčiarne a vybudovanie novej cyklotrasy bude môcť obec Muránska Huta vyčerpať z plánu obnovy vyše 690.000 eur. Samospráva vďaka projektu vytvorí dve trvalé pracovné miesta.



Ministerstvo životného prostredia z plánu obnovy podporilo na území NP Muránska planina v rámci výzvy zameranej na transformáciu regiónu 15 projektov v celkovej sume viac ako 8,8 milióna eur. Trinásť projektov za viac ako 8,6 milióna eur podporil rezort s rovnakým cieľom aj v NP Poloniny.