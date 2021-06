Zo starej klinčiarne chcú v Muránskej Hute vytvoriť útulňu

Muránska Huta 29. júna (TASR) – Z viac ako 150 rokov starej budovy niekdajšej klinčiarne chce obec Muránska Huta v Revúckom okrese vytvoriť útulňu spolu s ďalším zázemím pre turistov prichádzajúcich do Národného parku Muránska planina. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.



Historická budova nachádzajúca sa pri vstupe do obce Muránska Huta bola postavená okolo roku 1865 a slúžila na výrobu klincov a pracovných nástrojov. Neskôr sa v nej nachádzala škola, obchod aj pohostinstvo, v súčasnosti však už nie je vo vyhovujúcom stave.



„Budova bola roky centrom života obce. A to je našou snahou aj dnes. Vrátiť život do tejto pamätnej budovy, v ktorej dýcha história a jej hrubé kamenné mury poskytnú ochranu v zime aj lete,“ uviedol starosta obce Marian Szentandrássi.



V okolí budovy už samospráva vyčistila zarastený dvor, ktorý i zatrávnili. V prvej fáze obnovy objektu by mala dostať priestor obnova sociálnych zariadení a vytvorenie útulne pre turistov. „Ďalším krokom je zriadiť pamätnú izbu a zriadenie potravín a občerstvenia v ďalších miestnostiach. Posledná fáza je rekonštrukcia podkrovia na ubytovanie,“ doplnil Szentandrássi.



Projekt s názvom Zachovanie histórie obce - krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta vďaka členskému príspevku Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sumou viac ako 3300 eur podporila i Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer, financie boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie. Ďalšie prostriedky sa obec pokúša získať vďaka verejnej zbierke prostredníctvom platformy StartLab.



Plán samosprávy obnoviť historickú budovu a vytvoriť zázemie pre turistov ocenil aj predseda BBSK Ján Lunter, podľa ktorého si zámer obce zaslúži pozornosť a podporu. „A to nielen preto, lebo je to jeden zo vstupných bodov do NP Muránska planina, ale aj preto, lebo je v regióne, kde cestovný ruch môže priniesť príležitosť pre ekonomickú činnosť obyvateľov,“ vysvetlil Lunter.