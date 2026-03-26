< sekcia Regióny
Muránska planina otvára pilotnú sieť jazdeckých trás pre ľudí na koni
Autor TASR
Revúca 26. marca (TASR) - Pilotná sieť s viac ako 200 kilometrami oficiálnych jazdeckých trás umožní návštevníkom spoznávať Muránsku planinu priamo z konského sedla. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Žofia Koštialová.
Dodala, že projekt priniesol aj nové zázemie. „Na trase medzi Muránskou Zdychavou a Muránskou Hutou vznikla nová prestupná stanica pre jazdcov. V lokalite Studňa vybudovali oddychové miesto pre kone,“ objasnila. V sedle Burda pribudol viacúčelový prístrešok na odkladanie vybavenia pre jazdcov. „Súčasťou projektu je aj mapa trás a sprievodca jazdeckou turistikou, ktorý predstaví jednotlivé trasy a ďalšie praktické informácie pre jazdcov,“ poznamenala. Sprievodca s mapou sú dostupné v elektronickej aj tlačenej podobe, aby boli prístupné domácim jazdcom i návštevníkom z iných regiónov. Pre lepšiu orientáciu bude podľa nej slúžiť aj turistická aplikácia s trasami pre kone.
Pilotná sieť s trasami vznikla vďaka projektu, ktorý robilo Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron s podporou z plánu obnovy Celková hodnota projektu predstavuje približne 270.000 eur. „Spolu s ďalšími novými trasami majú jazdci v regióne k dispozícii vyše 280 kilometrov trás na jazdenie,“ reagovala OOCR.
Pri príležitosti vybudovania novej siete jazdeckých trás sa na Muránskej planine v marci stretli jazdci. „Z rôznych strán regiónu sa vydali novými vyznačenými trasami na Sedlo Burda, kde sa stretli ako znak podpory rozvoja jazdeckej turistiky v tomto území,“ poznamenala OOCR s tým, že spoločne pri tejto príležitosti otvorili novú jazdeckú sezónu.
