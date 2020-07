Muránsky hrad bude tento roku opravovať 14 nezamestnaných

Muráň 2. júla (TASR) – Dovedna 14 nezamestnaných bude opravovať počas aktuálnej sezóny hrad Muráň v Revúckom okrese. TASR o tom informoval starosta obce Roman Goldschmidt s tým, že na obnovu im tohto roku poskytlo ministerstvo kultúry dotáciu zhruba 27.000 eur.



„Máme vytypované objekty, na ktorých chceme pokračovať. Bude sa pracovať na dome veliteľa, hlavnom paláci a budú sa konzervovať veci na obvodovom murive. Teda všetko, na čo máme povolenia a rozhodnutia,“ načrtol starosta.



Podľa jeho slov stále platí zámer, že dom veliteľa by chceli v budúcnosti zastrešiť, čím by sa po vstupnej bráne stal druhým hradným objektom so strechou. „Tohto roku by sme chceli murivo dostať do takého stavu, aby sme tam budúci rok mohli dať pomúrnice a chystať materiál na strechu,“ avizoval Goldschmidt.



Muránsky hrad, situovaný na 935 metrov vysokom vrchu Cigánka, je tretím najvyššie položeným hradom na Slovensku. Jeho dejiny siahajú do 13. storočia. Počas svojej histórie patril Jánovi Jiskrovi z Brandýsa či bratríkom, ale aj lúpežnému rytierovi Matejovi Bašovi. Medzi najvýznamnejších majiteľov hradu patrili Széchyovci či Koháryovci.



Jednou z najznámejších osobností histórie hradu je Mária Széchyová, manžela palatína Františka Vesselényiho, nazývaná aj Muránska Venuša. Po smrti manžela, ktorý sa zapojil do protihabsburgského sprisahania, bránila hrad proti cisárskym vojskám tri roky.



V 18. storočí Muránsky hrad dvakrát vyhorel, postupne bol opustený a chátral. Prvé pokusy o jeho záchranu sa objavili v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Intenzívnejšie záchranné práce na ňom prebiehajú zhruba posledných sedem rokov.