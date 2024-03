V obnove Muránskeho hradu chcú pokračovať, výzvou je doprava materiálu

Muráň 25. marca (TASR) - Obec Muráň v okrese Revúca chce aj v tomto roku pokračovať v obnove Muránskeho hradu. Vlani sa samospráve podarilo dokončiť opravu domu veliteľa, najväčšou výzvou pri rekonštrukčných prácach na treťom najvyššie položenom hrade na Slovensku je podľa samosprávy doprava materiálu. Pre TASR to skonštatoval starosta obce Muráň Roman Goldschmidt.



Na hrade vlani úspešne zrealizovali projekt zameraný na prestrešenie domu veliteľa, obec tak zavŕšila niekoľkoročnú snahu o revitalizáciu tohto hradného objektu. Na vybudovanie strechy samospráva získala vyše 50.000 eur z plánu obnovy v rámci výzvy zameranej na transformáciu regiónu Národného parku Muránska planina.



"Hlavným cieľom bolo, aby sme tam mali zázemie pre hradné hry, pre turistov aj účinkujúcich. Chceme sem ešte nainštalovať nejaké tabule, chceli by sme zdokumentovať, ako prebiehala rekonštrukcia domu veliteľa od začiatku až po prestrešenie," priblížil Goldschmidt.



Záchranné práce na Muránskom hrade obec realizuje s pomocou rôznych projektov približne už desaťročie, o financie sa chce uchádzať aj tento rok. O záujemcov o zamestnanie na hrade samospráva núdzu nemá, najväčšou výzvou pri obnove pamiatky, ktorá leží v nadmorskej výške viac ako 900 metrov, je podľa starostu doprava materiálu.



"Všetko sa musí nosiť ručne. Čo sa dá, vyvezieme na traktore pod bývalý výťah, ktorý bol na hrade. Odtiaľ sa musí všetko nosiť v rukách, či už je to vápno, piesok alebo kamene," skonštatoval. Ako dodal, práce často komplikuje aj počasie. Mokré procesy je možné robiť najmä v lete, v chladnejších mesiacoch sa na hrade pracuje len s drevom.



Muránsky hrad je situovaný na vrchu Cigánka na južnom okraji Muránskej planiny, dejiny hradu siahajú do 13. storočia. Medzi jeho najvýznamnejších majiteľov patrili Széchyovci či Koháryovci. V 18. storočí Muránsky hrad dvakrát vyhorel, postupne bol opustený a chátral. V súčasnosti hrad patrí k obľúbeným lokalitám Muránskej planiny, z obce Muráň k nemu vedie náučný chodník.