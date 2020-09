Music festival Piešťany otvorí svoj 65. ročník Ódou na radosť

Piešťany 2. septembra (TASR) - Historicky druhý najstarší hudobný festival na Slovensku Music festival Piešťany (MfP) otvorí svoj 65. ročník v piatok 4. septembra. V podaní Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru, operných sólistov a pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie v Dome umenia (DU) 9. symfónia so Schillerovou Ódou na radosť od Ludwiga van Beethovena. Informoval o tom predseda festivalového výboru a dramaturg MfP Marián Turner.



Slávnostný koncert zároveň otvorí aj jubilejnú 40. umeleckú sezónu DU. Usporiadateľmi podujatia sú Umelecký súbor Lúčnica – DU Piešťany, Mesto Piešťany a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany. „Pripravili sme aj napriek tohtoročným mimoriadnym opatreniam bohatý program, sľubujúci umelecké a spoločenské zážitky na koncertoch, výstavách i filmových prenosoch. Pripomenieme si aj významné výročia, no prostredníctvom umenia sa najmä poďakujeme všetkým tým, ktorí sa nezištne a obetavo zaslúžili o zvládnutie mimoriadnych opatrení, zamedzujúcich šírenie nebezpečného koronavírusu u nás,“ uviedol Turner. Festivalové dianie bude pokračovať koncertmi v priebehu septembra, októbra a novembra v Piešťanoch, v Hlohovci a v Novom Meste nad Váhom.



Okrem Slovenskej filharmónie si návštevníci budú môcť vypočuť Slovenský komorný orchester so sólistom a umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom, Trnavský komorný orchester s dirigentom Štefanom Sedlickým a Štátny komorný orchester Žilina, ktorý vystúpi pod taktovkou českého dirigenta Leoša Svárovského. Predstaví sa aj Moyzesovo kvarteto, Dievčenský saxofónový orchester z Luhačovíc, Bratislava Hot Serenaders a ďalší. Pre fanúšikov muzikálu pripravili West Side Story s orchestrom pod taktovkou Petra Valentoviča. "Nový program z oblasti štylizovaného folklóru predvedie Umelecký súbor Lúčnica, má názov Slovenský triptych a v choreografii Jána Blaha a hudobných spracovateľov Petra Jantoščiaka a Petra Parničana zobrazí tradičné prejavy slovenských pastierov, roľníkov a mestských remeselníkov," uviedol Turner.



V čase konania MfP si bude možné v DU pozrieť aj výstavy Lucia Popp - vrúcny hlas svetovej opery a Marius Petipa - Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť.