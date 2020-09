Muž 90-ročnej žene roky pomáhal, zároveň ju obral o desaťtisíce eur

Trnava 15. septembra (TASR) - Polícia obvinila 57-ročného Michala zo zločinu podvodu. Muž previedol z účtu 90-ročnej poškodenej viac ako 50.000 eur na svoj účet. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.



Obvinený sa zoznámil s Trnavčankou pred niekoľkými rokmi cez podomový predaj. "Osamelej žene bez rodiny sa potom niekoľkokrát do roka ozval. Občas jej nakúpil, ona mu niekedy požičala peniaze. Išlo o sporadické návštevy. Intenzívnejšie sa začal ozývať posledný rok," uviedla Linkešová.



Koncom augusta ju navštívil s notárkou. "Za jej účasti staršia pani podpísala generálnu plnú moc a došlo k overeniu jej podpisu. Muž tým získal právo disponovať so všetkými úsporami, ktoré staršia pani mala. Peniaze, ktoré mala na účte, začal postupne vyberať. Zaplatil z nich dlhy, niektoré stavil v stávkových spoločnostiach," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



Z účtu previedol viac ako 50.000 eur a v prípade, že by sa mu podarilo predať aj cenné papiere, ženu mohol pripraviť o ďalších takmer 60.000 eur. Obvinený sa ku skutku priznal a časť peňazí vrátil. Zákon stanovuje za podvod na chránenej osobe trest odňatia slobody na tri až desať rokov.