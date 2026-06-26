< sekcia Regióny
NOČNÁ VÝPRAVA: Opitá dvojica chcela ukradnúť psa z útulku
V ranných hodinách obaja pod vplyvom alkoholu mali prísť k bráne útulku v Dubnici nad Váhom, kde čakali, či im niekto otvorí. Keď sa tak nestalo, žena sa rozhodla vniknúť do areálu útulku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dubnica nad Váhom 26. júna (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 32-ročnú ženu a 46-ročného muža z prečinu porušovania domovej slobody spáchaného formou spolupáchateľstva. Žena vnikla neoprávnene do útulku v Dubnici nad Váhom a chcela si privlastniť psa. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„V stredu (24. 6.) v ranných hodinách obaja pod vplyvom alkoholu mali prísť k bráne útulku v Dubnici nad Váhom, kde čakali, či im niekto otvorí. Keď sa tak nestalo, žena sa rozhodla vniknúť do areálu útulku. Za pomoci muža preliezla bránu a neoprávnene vstúpila na pozemok. Následne prešla ku kotercu, v ktorom sa nachádzal bielo-hnedý kríženec plemena stafford. Otvorila dvere koterca s úmyslom privlastniť si psa,“ priblížila hovorkyňa.
Ako dodala, jej konanie si všimla pracovníčka útulku, ktorá privolala policajnú hliadku. Žena preliezla bránu smerom von. Po príchode hliadky policajti pred útulkom obom obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ich do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval návrh na podanie obžaloby, o ktorom rozhodne súd.
„V stredu (24. 6.) v ranných hodinách obaja pod vplyvom alkoholu mali prísť k bráne útulku v Dubnici nad Váhom, kde čakali, či im niekto otvorí. Keď sa tak nestalo, žena sa rozhodla vniknúť do areálu útulku. Za pomoci muža preliezla bránu a neoprávnene vstúpila na pozemok. Následne prešla ku kotercu, v ktorom sa nachádzal bielo-hnedý kríženec plemena stafford. Otvorila dvere koterca s úmyslom privlastniť si psa,“ priblížila hovorkyňa.
Ako dodala, jej konanie si všimla pracovníčka útulku, ktorá privolala policajnú hliadku. Žena preliezla bránu smerom von. Po príchode hliadky policajti pred útulkom obom obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ich do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval návrh na podanie obžaloby, o ktorom rozhodne súd.