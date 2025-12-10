< sekcia Regióny
Muž bránil žene v užívaní rodinného domu
Na dome, ktorého je žena spoluvlastníčkou, dal vymeniť zámky, namontoval priemyselné kamery a taktiež postavil plot z kovových stĺpikov.
Autor TASR
Snina 10. decembra (TASR) - Polícia vyšetruje prípad neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru, za ktorý páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, od novembra minulého roka až doposiaľ páchateľ bránil 30-ročnej žene v užívaní rodinného domu v jednej z obcí v okrese Snina.
Na dome, ktorého je žena spoluvlastníčkou, dal vymeniť zámky, namontoval priemyselné kamery a taktiež postavil plot z kovových stĺpikov. „Napriek opakovaným výzvam zo strany poškodenej jej páchateľ neumožnil užívať nehnuteľnosť, na čo mala zo zákona právo,“ dodala hovorkyňa.
