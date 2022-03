Muž čelí vo väzbe obvineniu zo založenia požiaru v centre Košíc

Košice 10. marca (TASR) – V súvislosti s nedeľňajším (6. 3.) požiarom v podchode budovy v centre Košíc polícia obvinila 47-ročného muža z okresu Rimavská Sobota. Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu všeobecného ohrozenia v jednočinnom súbehu so zločinom poškodzovania cudzej veci. Informovala o tom vo štvrtok košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



K vzniku požiaru v podchode vedúcom do jednej z prevádzok a k obytným častiam bytového domu na Hlavnej ulici došlo krátko pred polnocou. "Obvinený muž podľa doterajšieho vyšetrovania v podchode poškodil rúrku plynovej prípojky, odkiaľ začal unikať plyn do priestoru. Potom za pomoci doposiaľ neznámej horľavej látky v zápalnej fľaši založil požiar na viacerých miestach. V tom čase sa v prevádzke nachádzalo približne 22 ľudí. V tomto prípade, našťastie, k zraneniu osôb nedošlo," uviedla Mésarová. Požiar uhasili príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Spôsobená škoda bola predbežne vyčíslená na 17.000 eur.



Košickí kriminalisti podozrivého muža do niekoľkých hodín vypátrali, obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia. "Obvinený muž, ktorému za tieto skutky hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody na štyri až desať rokov, je stíhaný väzobne," konštatovala hovorkyňa.