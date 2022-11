Muž chcel nakúpiť kryptomeny, podvodníci ho obrali o 55.000 eur

Nová Ľubovňa 11. novembra (TASR) - Muž z obce Nová Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, chcel cez internet nakúpiť kryptomeny, podvodníci ho obrali o 55.000 eur. O prípade informovala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že muž sa najprv zaregistroval na internetovej stránke a hneď aj uhradil prvých 250 eur za nákup kryptomien.



"Krátko na to ho kontaktovali osoby, ktoré od neho vylákali ďalšie finančné prostriedky pod zámienkou väčšieho zisku pri obchodovaní. Dôverčivý muž im previedol zo svojho účtu najprv 15.000 eur, neskôr ho opäť kontaktovali s tým, že obchodná spoločnosť ide expandovať, a ak chce aj on byť súčasťou tohto veľkolepého obchodu, musí uhradiť ďalších 10.000 eur. Predpokladaný výnos mal byť vraj 150.000," priblížila hovorkyňa s tým, že požadovanú sumu poškodený previedol.



Následne prostredníctvom aplikácie sledoval, ako mu jeho výnos rastie a neskôr si chcel svoje peniaze vybrať. Vznikol však problém a podvodníci mu oznámili, že najskôr musí uhradiť poplatok za bankový prevod vo výške 10.500 eur. "Potom mu oznámili, že musí ešte zaplatiť 9600 eur za platobný kanál, cez ktorý mu prídu jeho získané finančné prostriedky," doplnila Ligdayová. Aj tieto sumy oklamaný muž zaplatil. Prostredníctvom mailu mu následne zaslali požiadavku o zaplatenie ďalších viac ako 14.000 eur za províziu a poplatok za expresné doručenie peňazí. Tieto peniaze už neuhradil.



"Páchatelia svojím konaním tohto muža uviedli do omylu a spôsobili mu škodu v celkovej výške viac ako 55.000 eur. Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Stará Ľubovňa, ktorý začal trestné stíhanie pre zločin podvodu. Páchateľom v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov," uzavrela hovorkyňa.