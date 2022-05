Muž chcel oddialiť pojednávania, nahlasoval bomby na košickom súde

Košice 30. mája (TASR) – V prípade troch telefonických oznámení o údajnej bombe na košickom súde polícia obvinila 38-ročného muža z okresu Košice-okolie. Obvinený je z pokračovacieho zločinu šírenia poplašnej správ a v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Informovala o tom v pondelok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



"Košický policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného muža do väzby, ktorý sudca Okresného súdu v Košiciach akceptoval, a v súčasnej dobe už muž o svojom nerozvážnom konaní premýšľa vo vyšetrovacej väzbe," uviedla Ivanová.



Muž mal telefonovať na tiesňovú linku 112 14. aj 24 marca s oznámením, že na košickom súde je bomba. Vyžiadalo si to evakuácie objektov súdov a prerušenie ich činnosti. Pyrotechnická prehliadka prítomnosť nástražného výbušného systému nepotvrdila.



V stredu 25. mája krátko pred 10.30 h na tiesňovej linke 112 opäť prijali hovor v znení, že na súde v Košiciach je bomba. "Krátko po tom, ako bola nahlásená bombová hrozba, košickí kukláči neďaleko od budovy súdu zadržali 38-ročného muža podozrivého zo spáchania všetkých troch skutkov a eskortovali na príslušný útvar na realizáciu ďalších procesných úkonov," priblížila hovorkyňa. Po zhromaždení a vyhodnotení dôkazových materiálov polícia zistila, že muž mal v dané dni pojednávania a telefonátom ich chcel oddialiť.



Celková škoda, ktorú svojím konaním spôsobil na ušlej mzde a odvodoch pracovníkov súdov a nákladoch súvisiacich so zásahom záchranných zložiek, doposiaľ nebola vyčíslená.