Muž chcel skočiť z mosta, život mu zachránili policajti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Policajtom sa podarilo k mužovi priblížiť a stiahnuť ho zo zábradlia dolu.

Autor TASR
Nitra 30. januára (TASR) - Mestská polícia v Nitre zachránila mladého muža z Levíc, ktorý chcel spáchať samovraždu. Muž zavolal na linku mestskej polície a operačnému dôstojníkovi povedal, že sedí na zábradlí mosta a chce skočiť dolu. Hliadka ho našla sedieť na zábradlí lávky nad frekventovanou cestou neďaleko mestského parku, informovala Mestská polícia Nitra.

Policajtom sa podarilo k mužovi priblížiť a stiahnuť ho zo zábradlia dolu. Mladík nejavil známky požitia alkoholu ani návykových látok, bol vystrašený a triasol sa. Hliadka na miesto privolala rýchlu zdravotnú pomoc. Muž im medzitým potvrdil, že nad samovraždou premýšľal štyri dni a uviedol aj viaceré dôvody, ktoré k tomu viedli.

Záchranári mužovi poskytli ošetrenie a následne ho previezli do Fakultnej nemocnice v Nitre na psychiatrické oddelenie.
