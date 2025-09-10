Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Muž chcel šoférovať s 2,58 promile, zastavil ho všímavý občan

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Polícia po príchode na miesto zistila, že vodič so svojím motorovým vozidlom zn. Toyota vyšiel z parkovacieho miesta a snažil sa po ulici odísť s autom smerom na ulicu Mlynské nivy.

Bratislava 10. septembra (TASR) - Polícia obvinila 44-ročného vodiča, ktorý si sadol za volant pod vplyvom alkoholu. Nameraná mu bola hodnota 2,58 promile. V jazde mu zabránil všímavý občan na Hraničnej ulici v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

„Včera krátko pred 19.00 h bola hliadka bratislavskej dopravnej polície vyslaná na Hraničnú ulicu do druhého bratislavského okresu, kde sa mal nachádzať občan, ktorý bránil pokračovať v jazde vodičovi osobného motorového vozidla, keďže ten by mal byť pod vplyvom alkoholu,“ priblížila Bartošová.

Polícia po príchode na miesto zistila, že vodič so svojím motorovým vozidlom zn. Toyota vyšiel z parkovacieho miesta a snažil sa po ulici odísť s autom smerom na ulicu Mlynské nivy. „Vodič aj počas kontroly policajnou hliadkou javil známky požitia alkoholu, bola teda u neho vykonaná dychová skúška. Následne policajti 44-ročnému vodičovi obmedzili osobnú slobodu a eskortovali ho na policajné oddelenie,“ dodala Bartošová.

Muža polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade preukázania viny mu hrozí odňatie slobody až na jeden rok. Bartošová vodičom v tejto súvislosti opätovne pripomenula, že aj malé množstvo požitého alkoholu môže ovplyvniť rozhodovanie vodiča a vnímanie situácie počas šoférovania.

