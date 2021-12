BIZARNÝ PRÍPAD: Muž chcel v Trnave ukradnúť 20-tonovú konštrukciu

Trnava 30. decembra (TASR) – Dva dni pred Silvestrom obvinila polícia 30-ročného muža zo zločinu krádeže v štádiu pokusu. Ešte v novembri sa snažil odcudziť v priemyselnom areáli v Trnave oceľovú konštrukciu s hmotnosťou okolo 20 ton, ktorá by po zložení mala veľkosť 12 krát 60 metrov. Aj keď sa mu krádež nepodarilo doviesť do konca, môže si podľa krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Zlatice Antalovej v prípade dokázania viny posedieť vo väzení tri až desať rokov.



„Vidina speňaženia konštrukcie v zberných surovinách muža doviedla k tomu, že si zohnal nákladné auto, ktorým ju chcel odviezť. Vodič nákladného auta ho však upozornil, že sa mu do jeho vozidla tento náklad, aj vzhľadom na jeho hmotnosť, nevmestí,“ opísala skutok hovorkyňa. Mladého muža neúspech neodradil a na druhý deň si zaobstaral väčšie nákladné auto. Využiť ho už však nestihol, pretože ho v areáli prichytili trnavskí kriminalisti. „Na mieste ho obmedzili na osobnej slobode a previezli na policajnú stanicu. Policajtov sa snažil presvedčiť, že je konštrukcia jeho, že ju kúpil od známeho za pár stoviek eur a chce ju odniesť do zberných surovín. Ak by sa mu krádež podarila, spôsobil by jej skutočnému majiteľovi škodu vo výške 30.000 eur,“ informovala Antalová.