Muž dostal za neoprávnené držanie častí chránených zvierat podmienku
Odsúdený neoprávnene nadobudol a ďalej protiprávne odovzdával exempláre chránených živočíchov, ktoré mal v držbe ako preparátor.
Autor TASR
Bratislava/Galanta 5. novembra (TASR) - Päťdesiattriročný muž z obce Čierny Brod (okres Galanta) dostal za spáchanie pokračovacieho prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov 18-mesačný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky. V neoprávnenej držbe mal časti chránených živočíchov medveďa hnedého a tigra ussurijského v hodnote približne 89.000 eur. Sudca Okresného súdu v Galante o tom rozhodol trestným rozkazom. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Odsúdený neoprávnene nadobudol a ďalej protiprávne odovzdával exempláre chránených živočíchov, ktoré mal v držbe ako preparátor. Medzi nimi boli lebky a koža medveďa hnedého a lebky tigra ussurijského. Sudca nariadil aj zhabanie všetkých exemplárov medveďa hnedého,“ priblížil Hájek. Polícia pripomína, že držanie a obchodovanie s exemplármi chránených druhov je trestné a bude nekompromisne postihované.
