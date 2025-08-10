< sekcia Regióny
Muž držal ženu proti jej vôli: Polícia zasahovala v košickom byte
Podozrivý muž kládol podľa policajtov pasívny odpor a bol za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovaný.
Autor TASR
Košice 9. augusta (TASR) - Košickí policajti zasahovali počas noci v podkrovnom byte po oznámení od ženy, že ju tam muž držal proti jej vôli. Oznamovateľka plakala, prosila o pomoc a mala strach o svoj život, keďže muž podľa jej slov hrozil, že sa stane jeho obeťou. Informovala o tom v nedeľu košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste zasahovali hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky a obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Juh. „Keďže muž nereagoval na opakované výzvy na otvorenie dverí a žena naďalej kričala o pomoc, rozhodli sa policajti konať. Do bytu vnikli v súlade so zákonom, pretože existovalo podozrenie, že život ženy bol ohrozený,“ uviedla polícia.
Podozrivý muž kládol podľa policajtov pasívny odpor a bol za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovaný. „V byte sa nachádzala vystrašená žena, ktorá uviedla, že podozrivý ju zamkol a odmietal pustiť von,“ informovala polícia.
Test na alkohol aj drogy u podozrivého bol negatívny. Na mieste ho zadržali a eskortovali na policajné oddelenie. Celý zákrok zachytili telové kamery policajtov.
„Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu nedošlo k ujme na zdraví oznamovateľky,“ skonštatovala polícia.
Na mieste zasahovali hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky a obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Juh. „Keďže muž nereagoval na opakované výzvy na otvorenie dverí a žena naďalej kričala o pomoc, rozhodli sa policajti konať. Do bytu vnikli v súlade so zákonom, pretože existovalo podozrenie, že život ženy bol ohrozený,“ uviedla polícia.
Podozrivý muž kládol podľa policajtov pasívny odpor a bol za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovaný. „V byte sa nachádzala vystrašená žena, ktorá uviedla, že podozrivý ju zamkol a odmietal pustiť von,“ informovala polícia.
Test na alkohol aj drogy u podozrivého bol negatívny. Na mieste ho zadržali a eskortovali na policajné oddelenie. Celý zákrok zachytili telové kamery policajtov.
„Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu nedošlo k ujme na zdraví oznamovateľky,“ skonštatovala polícia.