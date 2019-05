Muž, hľadaný pre streľbu v Petržalke, pravdepodobne spáchal samovraždu

V bratislavskej Petržalke, na Holíčskej ulici, došlo v stredu krátko pred 16.00 h k streľbe.

Bratislava 23. mája (TASR) - Muž, po ktorom pátrala polícia v súvislosti so stredajšou streľbou v bratislavskej Petržalke, je mŕtvy. Pravdepodobne spáchal samovraždu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Polícia vyhlásila v súvislosti so streľbou mimoriadne pátranie po 43-ročnom Dušanovi Jakubíkovi z Petržalky. Upozorňovala, že išlo o nebezpečného páchateľa, ktorý mohol byť ozbrojený.



V bratislavskej Petržalke, na Holíčskej ulici, došlo v stredu krátko pred 16.00 h k streľbe. Zranil sa pri nej muž, ktorý bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Pacient bol v kritickom stave.