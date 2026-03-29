Muž ignoroval výzvy polície, ušiel a v Partizánskom spôsobil nehodu
Policajti muža podrobili dychovej skúške aj orientačnému testu na omamné a psychotropné látky, pričom oba testy boli negatívne.
Autor TASR
Partizánske 29. marca (TASR) - Muž v nedeľu v Partizánskom ignoroval výzvy policajtov na zastavenie vozidla, ušiel a spôsobil dopravnú nehodu. Po zrážke sa pokúsil o útek, policajti ho však zadržali. Pri udalosti utrpeli dve osoby ľahké zranenia. Polícia začne trestné stíhanie za útok na verejného činiteľa. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru Ingrid Krajčíková.
Vodiča Fordu Fiesta zastavili policajti počas bežnej cestnej kontroly približne na poludnie v Partizánskom. „Vodič nevedel preukázať svoju totožnosť, preto ho polícia predviedla na okresný dopravný inšpektorát v Partizánskom, kde po overení totožnosti zistila, že ide 30-ročného muža, ktorý viedol motorové vozidlo v čase zadržania vodičského preukazu. Muž sa aj v minulosti dopustil protiprávneho konania,“ uviedla Krajčíková.
Po zadokumentovaní priestupku podľa nej muž opustil budovu polície. Keďže uviedol, že má pretrvávajúce zdravotné problémy, ktoré nesúvisia s uvedeným priestupkom, privolali mu rýchlu zdravotnú pomoc (RZP). „Po príchode RZP počula hliadka krik a vybehla pred budovu polície, kde si všimla muža, ktorý si sadá do vozidla a chce odísť aj napriek zadržanému vodičskému preukazu, čomu sa snažila zabrániť. Na výzvy polície muž nereagoval a z miesta ušiel,“ priblížila Krajčíková.
Vozidlo podľa nej následne prenasledovali viaceré policajné hliadky v okrese Partizánske, muž smeroval na Topoľčany a späť. „Na križovatke ciest v partizánskej časti Veľké Bielice nedal prednosť inému vozidlu, čo viedlo k dopravnej nehode. Po zrážke sa pokúsil o útek, ale policajná hliadka ho zadržala. Pri udalosti utrpeli dve osoby ľahké zranenia,“ doplnila.
Policajti muža podrobili dychovej skúške aj orientačnému testu na omamné a psychotropné látky, pričom oba testy boli negatívne. Na ďalšie skúmanie mu odobrali vzorku krvi a moču. Mužovi v zmysle zákona obmedzili osobnú slobodu. „Polícia aktuálne vykonáva úkony na náležité objasnenie veci. V danej veci bude začaté trestné stíhanie za útok na verejného činiteľa,“ dodala Krajčíková.
Vodiča Fordu Fiesta zastavili policajti počas bežnej cestnej kontroly približne na poludnie v Partizánskom. „Vodič nevedel preukázať svoju totožnosť, preto ho polícia predviedla na okresný dopravný inšpektorát v Partizánskom, kde po overení totožnosti zistila, že ide 30-ročného muža, ktorý viedol motorové vozidlo v čase zadržania vodičského preukazu. Muž sa aj v minulosti dopustil protiprávneho konania,“ uviedla Krajčíková.
Po zadokumentovaní priestupku podľa nej muž opustil budovu polície. Keďže uviedol, že má pretrvávajúce zdravotné problémy, ktoré nesúvisia s uvedeným priestupkom, privolali mu rýchlu zdravotnú pomoc (RZP). „Po príchode RZP počula hliadka krik a vybehla pred budovu polície, kde si všimla muža, ktorý si sadá do vozidla a chce odísť aj napriek zadržanému vodičskému preukazu, čomu sa snažila zabrániť. Na výzvy polície muž nereagoval a z miesta ušiel,“ priblížila Krajčíková.
Vozidlo podľa nej následne prenasledovali viaceré policajné hliadky v okrese Partizánske, muž smeroval na Topoľčany a späť. „Na križovatke ciest v partizánskej časti Veľké Bielice nedal prednosť inému vozidlu, čo viedlo k dopravnej nehode. Po zrážke sa pokúsil o útek, ale policajná hliadka ho zadržala. Pri udalosti utrpeli dve osoby ľahké zranenia,“ doplnila.
Policajti muža podrobili dychovej skúške aj orientačnému testu na omamné a psychotropné látky, pričom oba testy boli negatívne. Na ďalšie skúmanie mu odobrali vzorku krvi a moču. Mužovi v zmysle zákona obmedzili osobnú slobodu. „Polícia aktuálne vykonáva úkony na náležité objasnenie veci. V danej veci bude začaté trestné stíhanie za útok na verejného činiteľa,“ dodala Krajčíková.