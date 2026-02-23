< sekcia Regióny
Mužovi sa jazda bez vodičáku nevyplatila: Skončil v policajnej cele
Muž viedol osobné vozidlo v nedeľu (22. 2.) podvečer po Slovenskej ulici v Bardejove napriek tomu, že momentálne nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia.
Autor TASR
Bardejov 23. februára (TASR) - Trestné stíhanie vo veci marenia výkonu úradného rozhodnutia vedie poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove v súvislosti s odhalením 25-ročného muža jazdiaceho bez vodičského oprávnenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž viedol osobné vozidlo v nedeľu (22. 2.) podvečer po Slovenskej ulici v Bardejove napriek tomu, že momentálne nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia.
„Na parkovisku ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Lustráciou bolo zistené, že muž viedol vozidlo aj napriek tomu, že má uložený zákaz činnosti vedenia motorových vozidiel s platnosťou do augusta tohto roku. Mladý muž bol zadržaný, bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ povedala Ligdayová s tým, že so zadržaným mužom sú vykonávané potrebné procesné úkony.
Ako uviedla, muž viedol osobné vozidlo v nedeľu (22. 2.) podvečer po Slovenskej ulici v Bardejove napriek tomu, že momentálne nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia.
„Na parkovisku ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Lustráciou bolo zistené, že muž viedol vozidlo aj napriek tomu, že má uložený zákaz činnosti vedenia motorových vozidiel s platnosťou do augusta tohto roku. Mladý muž bol zadržaný, bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ povedala Ligdayová s tým, že so zadržaným mužom sú vykonávané potrebné procesné úkony.