Muž jazdil na diaľnici v protismere, zastaviť nechcel ani po výstrele

Bratislava 4. mája (TASR) - Bratislavská polícia sa výstrelom do pneumatík snažila v noci zastaviť vodiča, ktorý jazdil na diaľnici D1 v protismere. Napriek poškodeným kolesám unikal ďalej, jazdu ukončil náraz do služobného policajného vozidla. Šofér z auta odmietol vystúpiť, policajti ho museli vytiahnuť. Podľa polície mohol byť pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Informovali o tom na sociálnej sieti.



Vodič BMW jazdil v smere od Zlatých pieskov do Petržalky. Ani po náraze do druhého vozidla nereagoval na výzvy polície. "Oboma rukami mal držať volant svojho vozidla a súčasne zvyšoval otáčky motora. V zmysle odvrátenia ďalšieho priamo hroziaceho nebezpečenstva a to pokračovanie v jazde v protismere, jeden z policajtov rozbil okno na vodičovom aute a za použitia hmatov a chvatov muža z auta vytiahol," priblížila polícia.



Policajti muža zadržali a nasadili mu putá. "Muž sa aj po ich nasadení mal správať agresívne a mal klásť aktívny odpor. Pravdepodobnou príčinou jeho správania bola skutočnosť, že vodič bol pod vplyvom omamných a psychotropných látok," uviedla polícia s tým, že vodič podstúpil toxikologické testy.