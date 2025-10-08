Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Muž jazdil napriek zákazu, na vyradenom aute a mal mať aj drogy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Mužovi okamžite obmedzili osobnú slobodu a zadržali mu tabuľky s evidenčným číslom. Počas ďalších úkonov sa mal hliadke dokonca priznať, že má mať pri sebe heroín.

Autor TASR
Trnava 8. októbra (TASR) - Trnavskí policajti zastavili vodiča, ktorý šoféroval napriek zákazu, jazdil na vyradenom vozidle a počas kontroly sa mal policajtom priznať, že má pri sebe aj drogy. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Policajti počas kontroly zistili, že 42-ročný vodič má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Lustráciou navyše zistili, že vozidlo je už viac ako rok vyradené z premávky,“ priblížili.

Mužovi okamžite obmedzili osobnú slobodu a zadržali mu tabuľky s evidenčným číslom. Počas ďalších úkonov sa mal hliadke dokonca priznať, že má mať pri sebe heroín. „Výsledky následnej analýzy potvrdia, či išlo skutočne o drogu, ktorú uviedol,“ dodala polícia.

V súvislosti s jazdou muža si vec prevzal trnavský dopravný policajt, ktorý vodiča obvinil z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Začaté je aj trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky.

