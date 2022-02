Muž jazdil v Čadci napriek zákazu a pod vplyvom alkoholu

Čadca 6. februára (TASR) - Obvineniu z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia čelí 28-ročný muž. Ten mal v sobotu (5. 2.) dopoludnia šoférovať napriek zákazu a pod vplyvom alkoholu. Navyše svojím vozidlom narazil do policajného auta. TASR o tom informoval žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.



"Obvinený vodič Audi nerešpektoval znamenie hliadky na zastavenie a unikal po miestnej komunikácii, kde v ľavotočivej zákrute narazil do snehového záveja. S vozidlom začal cúvať a narazil do stojaceho policajného vozidla. V jazde pokračoval na zasneženú lúku, kde s vozidlom zapadol," opísal Moravčík.



Policajná hliadka zadržala muža za použitia donucovacích prostriedkov. Podrobil sa dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,29 mg/l (0,60 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu. "Preverovaním policajti zistili, že obvinený má súdom právoplatne uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Pri dopravnej nehode k zraneniu osôb nedošlo. Hmotnú škodu na vozidlách predbežne vyčíslili na 2500 eur," doplnil policajný hovorca.



Poverený príslušník Policajného zboru podľa neho spracuje podnet na návrh na vzatie obvineného muža do väzby. "Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodal.