Muž spájajaný s prípadom ťažko popálenej ženy čelí obvineniu

Polícia zistila, že v sobotu v ranných hodinách v obci Liptovský Trnovec došlo v rodinnom dome k ťažkému zraneniu 65-ročnej ženy.

Liptovský Trnovec 14. októbra (TASR) – Okresný policajný vyšetrovateľ v Liptovskom Mikuláši obvinil v súvislosti so sobotňajším prípadom ťažko popálenej ženy na Liptove 42-ročného Martina zo zločinu ublíženia na zdraví. Mužovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na päť až 12 rokov. TASR o tom v nedeľu informoval žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.



"Naďalej prebieha intenzívne vyšetrovanie a sú vykonávané ďalšie potrebné úkony a opatrenia v zmysle Trestného poriadku. Z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť k prípadu žiadne bližšie informácie až do jeho skončenia. Vyšetrovateľ spracuje na muža podnet na návrh na jeho vzatie do väzby," doplnil Moravčík.



Polícia na základe doteraz vykonaného šetrenia zistila, že v sobotu v ranných hodinách v obci Liptovský Trnovec, okres Liptovský Mikuláš, došlo v rodinnom dome za doposiaľ presne nezistených okolností k ťažkému zraneniu 65-ročnej ženy.



Tá utrpela rozsiahle popáleniny na 30 až 40 percentách tela. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR Alena Krčová pre TASR uviedla, že pacientku záchranári po ošetrení odovzdali kolegom z leteckej záchrannej služby, ktorí ju v umelom spánku a vo vážnom stave transportovali do Nemocnice v Košiciach - Šaci. V súvislosti s touto udalosťou zadržali v sobotu 42-ročného muža, ktorého predviedli na policajný útvar.