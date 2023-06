Muž, ktorý bodol expartnerku nožom do hrudníka, sa postaví pred súd

Bratislava 14. júna (TASR) - Muž, ktorý vlani v Skalici bodol expartnerku nožom do hrudníka, sa postaví pred súd. Hlavné pojednávanie v prípade pokusu o úkladnú vraždu sa má začať na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v pondelok 19. júna.



Medzi partnermi v minulosti podľa prokuratúry dochádzalo k častým nezhodám najmä pre nadmerné požívanie alkoholu obvineným. "Po predchádzajúcich textových správach, v ktorých sa poškodenej vyhrážal zabitím, vyliezol na balkón, rozbil sklenenú výplň a vnikol do bytu. Poškodená s dvoma maloletými deťmi utiekla z bytu na ulicu, kde ich obvinený dobehol, napadol ju a bodol nožom do oblasti hrudníka," priblížila pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.



Dokonaniu skutku zabránili tri osoby, ktoré sa nachádzali v blízkosti miesta činu. Obvineného Erika K. spacifikovali a držali do príchodu policajnej hliadky. "Obvinený sa pokúsil iného úmyselne usmrtiť s vopred uváženou pohnútkou a čin spáchal na chránenej osobe - blízkej osobe, z osobitného motívu - z pomsty a súčasne neoprávnene vnikol do obydlia iného, pričom čin spáchal závažnejším spôsobom konania - vlámaním a voči chránenej osobe," doplnila hovorkyňa.



Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová priblížila, že polícia ukončila vyšetrovanie pokusu o úkladnú vraždu 31. marca návrhom na podanie obžaloby. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry návrhu vyhovel a obžalobu podal na súd.