OPITÝ SADOL ZA VOLANT:Muž viezol v aute dieťa, jazda skončila tragicky

Úbrež 21. septembra (TASR) – Pri tragickej dopravnej nehode, ku ktorej došlo v sobotu (18. 9.) nadránom v obci Úbrež v okrese Sobrance, zahynul 32-ročný vodič, dvojročný chlapec, ktorý sa s ním viezol, utrpel ľahké zranenia. Podľa zistení polície mal nebohý muž v čase nehody v krvi 2,39 promile alkoholu, navyše, nebol držiteľom vodičského oprávnenia a mal uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá do roku 2022. Informovala o tom v utorok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Vodič auta zn. Škoda Octavia v sobotu krátko pred 3.30 h pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, a poveternostným podmienkam. Po tom, čo narazil do priekopy a s vozidlom sa prevrátil na strechu, z neho vypadol a ostal zakliesnený pod vozidlom. Zraneniam na mieste podľahol.



„Výsledok pitvy nebohého muža v súvislosti s požitím alkoholických nápojov bol pozitívny. Aj napriek tomu, že vo vozidle viezol svoje vlastné, iba dvojročné dieťa, si za volant vozidla sadol pod vplyvom alkoholu,“ uviedla hovorkyňa. Množstvo alkoholu zistilo špecializované zdravotnícke pracovisko. To, že muž nemal vodičské oprávnenie a mal uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá zistili policajti počas dokumentovania dopravnej nehody.