Muž, ktorý napadol pacienta a zdravotníkov, dostal podmienečný trest

Bratislava 25. septembra (TASR) - V prípade Zdenka J., ktorý koncom júna napadol v nemocnici na bratislavských Kramároch pacienta a zdravotníkov, uložil Mestský súd Bratislava I trestným rozkazom podmienečný trest odňatia slobody v trvaní 14 mesiacov so skúšobnou dobou v trvaní 18 mesiacov. Súčasne ho súd zaviazal nahradiť poškodeným bolestné. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová.



"Keďže trestný rozkaz nadobudol dňa 20. septembra 2024 právoplatnosť, obvinený bol prepustený z väzby na slobodu. Vzhľadom na závery znaleckého posudku nebolo uloženie ochranného liečenia navrhované," priblížila hovorkyňa s tým, že 5. septembra bola na vtedy obvineného podaná obžaloba.



Pacient fyzicky útočil koncom júna na centrálnom príjme v nemocnici na bratislavských Kramároch krátko potom, čo bol do nej prevezený záchrannou zdravotnou službou. Napadol tam iného pacienta čakajúceho na vyšetrenie a následne sestru a ďalšieho zdravotníka. Obaja zdravotníci utrpeli ľahšie až stredné poranenia tváre a horných končatín.